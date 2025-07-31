ФК Новы Пазар заявил о нападении на делегацию в Польше перед матчем Лиги конференций.

Сербский клуб Новы Пазар сообщил, что некоторые члены его делегации подверглись нападению со стороны группы людей в масках возле ресторана накануне ответного матча отборочного раунда Лиги конференций с польской Ягеллонией.

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Около 15 человек в балаклавах направились в сторону делегации, когда она выходила из ресторана в центре Белостока, что заставило ее отступить и вызвать полицию, сообщил Новы Пазар в своей публикации в Instagram. Позже на делегацию напала группа из 30 человек в масках, когда они попытались сесть в автомобиль, говорится в заявлении клуба.

"Мы хотели бы отметить, что наши члены не носили никакой клубной символики... Только благодаря хладнокровию присутствующих и профессиональной реакции сотрудников полиции в тот момент удалось избежать серьезных инцидентов", – заявил клуб.

В Новы Пазари заявили, что не будут присутствовать на совместном предматчевом обеде, запланированном на четверг согласно протоколу УЕФА, из-за инцидента, произошедшего накануне вечером.

На прошлой неделе польские СМИ сообщили, что сотни болельщиков Новы Пазара собрались перед отелем, где остановились игроки Ягеллонии перед первым матчем, скандируя лозунги и запуская фейерверки.

Новы Пазар проиграл Ягеллонии первый матч со счетом 1:2.

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