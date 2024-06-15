"Я бы точно согласился на этот результат перед игрой. Первые 20 минут были очень впечатляющими. Первые голы получились хорошими. Думаю, шотландцы также были впечатлены. Мы очень хорошо выступили.

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Я доволен игрой Гюндогана. Это было очень хорошо, он всегда был доступен для паса. Важно, что Мусиала забил хороший гол, как и Фло Вирц. Это был хороший шаг, но мы должны продолжать, в среду нам нужно то же самое.

Я особенно рад за Мусиалу, потому что в Катаре на ЧМ-2022 он упускал большие возможности. Он держал это в голове и сегодня вознаградил себя.

Мы сделали свой первый шаг и будем развивать его дальше. Сделаем все возможное, чтобы победить Венгрию в Штутгарте. В субботу дам игрокам отдохнуть, а в воскресенье мы начнем подготовку. Команда дает мне много энергии – это очень весело с такой группой игроков. Команда выступила очень хорошо, и я очень рад этому. Возможно, сейчас болельщики верят в нас немного больше, чем до игры", – цитирует Нагельсманна Bayern&Germany.

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