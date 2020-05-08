"На Бешикташ я даже внимания не обращал": Цитаишвили назвал команду, в которой хотел бы себя реализовать

Полузащитник Динамо Георгий Цитаишвили объяснил, почему хочет выступать именно за киевский клуб.

"Президент горит желанием, чтобы я был в Динамо. Я горю желанием быть в Динамо. Я вижу себя в Динамо и хочу просто играть здесь. После чемпионата мира U-20 были варианты с клубами, звонки.

Цитаишвили объяснил, почему не остался в Барселоне

Говорили о Бешикташе. Но я даже внимания не обращал. Глупо идти в моем возрасте и в такой ситуации. Я не получил опыта, ничего еще не сделал в футболе. Да, чемпион мира U-20. А кому это надо? Это прибавит пару тысяч до зарплаты. В Европе это, если и имеет значение, то когда тебя покупают, на это уже не смотрят. Смотрят на статистику. Сколько сыграл, сколько забил. А этого нет вообще", – сказал Цитаишвили в программе Бомбардир.

Напомним, Георгий – воспитанник молодежной академии Динамо. За основную команду дебютировал в финале Кубка Украины против донецкого Шахтера 9 мая 2018 года. В текущем сезоне УПЛ провел за киевлян 3 матча.

Врятувати рядового Цітаішвілі: чотири клуби для вінгера Динамо, який страждає від недовіри тренерського штабу