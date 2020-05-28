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На базе Мариуполя поселилось семейство зайцев – фото дня

15:34 170 Читати українською
На базе Мариуполя поселилось семейство зайцев – фото дня
Мариуполь готовится к УПЛ / ФК Мариуполь

Похоже, пауза в УПЛ пошла на пользу окружающей среде. В этом убедились игроки и тренерский штаб Мариуполя.

Во время карантина, вызванного пандемией коронавируса, команды Премьер-лиги не могли заниматься на своих тренировочных базах. В отдельных случаях это привело к курьезным последствиям – как в Мариуполе.

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На тренировочной базе азовцев поселилось семейство зайцев-русаков. Об этом сообщил вице-президет клуба Андрей Санин, выложив соответствующие фото в Facebook.

Напомним, по итогам первого этапа УПЛ Мариуполь не сумел квалифицироваться в топ-6 и продолжит соревнования в Группе 2. Ближайший матч подопечные Александра Бабича проведут во Львове против Карпат.

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Теги
Мариуполь Мариуполь футбольные курьёзы Андрей Санин
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