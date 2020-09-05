Вчера, 4 сентября, во Львове появилась новая футбольная школа, сообщает издание Zaxid.net.

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Создание коммунальной детско-юношеской футбольной школы "Карпаты 1963" 42 голосами согласовали на своем заседании депутаты Львовского городского совета. Учебное заведение будет находиться в подчинении управления спорта ЛГС, там будут учиться воспитанники академии футбола Карпаты, а преподавать тренеры академии.

"Мы решили забрать из академии футбола всех детей и преподавательско-тренерский штаб, чтобы они имели будущее. Мы имеем обращение от всех родителей и тренеров о принятии академии в коммунальную собственность. Возможно, в будущем найдется меценат, который будет финансировать школу. Сейчас мы делаем чисто фундаментальные вещи, чтобы сохранить то, что есть", – сказал в комментарии изданию начальник управления спорта Антон Никулин.

Обучение в школе будет бесплатным, а на ее финансирование до конца 2020 года из городского бюджета выделят 4 млн грн, а в 2021 году – 9 млн грн. В перспективе базой для школы должен стать стадион Украина, который арендуют Карпаты.

Напомним, "бело-зеленые" по итогам прошлого сезона вылетели из Премьер-лиги, сменили собственника, не смогли рассчитаться с долгами и теперь будут выступать во Второй лиге с новым наставником.

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