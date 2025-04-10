Адвокаты форварда Реала Килиана Мбаппе потребовали суд арестовать банковские счета ПСЖ до тех пор, пока клуб не выплатит их клиенту долг.

Конфликт между ПСЖ и Килианом Мбаппе далек от завершения. Адвокат форварда Дельфин Верхейден заявил, что ПСЖ отказался выплатить 55 миллионов евро – в эту сумму входят зарплата и бонусы Килиана в его последний сезон во французской команде. Судебный комиссар наложил арест на банковские счета ПСЖ.

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"Клуб не уважает закон и хочет заставить нас обратиться в промышленный трибунал, чтобы выиграть время, поэтому мы решили привести эти приговоры в исполнение. Сегодня утром мы арестовали 55 миллионов евро с банковских счетов ПСЖ. С 2 часов ночи счета ПСЖ арестованы", – заявил адвокат Мбаппе.

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