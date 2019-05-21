На Арене Львов сменили газон – сборная Украины будет принимать там Сербию и Люксембург

На Арене Львов завершен процесс смены газона. 7 и 10 июня сборная Украины проведет там поединки против Сербии и Люксембурга соответственно.

"Такого типа газон есть у Шахтера в Киевской области, но это тренировочное поле. Это же единственный в Украине газон, где официально будут проходить матчи. В Европе такой газон есть в Нидерландах, где, собственно, производят эту искусственную основу.

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Газон, который был у нас, – природный полностью. Он может эксплуатироваться в играх чемпионата Украины в таком режиме максимум четыре года. И через четыре года его нужно менять. Он у нас эксплуатировался семь лет.

Фактически мы потратили больше на все, что связано с обустройством этого газона, потому что 7 млн гривен – это стоимость искусственной травы, которая является основой для натурального газона, и еще некоторые составляющие.

Нам пришлось еще дополнительно оплачивать за свой счет автомобили, грузовики, механизмы дополнительные, рабочую силу, пришлось подогревать газон, освещать его мощными установками", – сказал директор стадиона Юрий Майборода, передает XSport.

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