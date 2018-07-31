На Арене Львов планируют постелить искусственный газон

Директор Арены Львов Юрий Майборода заявил, что на стадионе планируют использовать искусственное покрытие.

"Замена газона один раз в 5 лет – обычный процесс. До недавнего времени один меняли на другой, теперь же технологии изменились: поле прошивают искусственной нитью. Стоит она примерно 15 млн гривен. То, что хотим сделать мы, тоже одно из последних наработок спортивной науки, однако стоит значительно меньше. Происходит настил искусственной травы, а затем сеют привычную живую траву.

На Арене Львов поменяют газон к матчу Украина – Словакия

Она прорастает и переплетается в процессе роста с искусственной и таким образом становится крепче. Это покрытие может выдержать до 200 мероприятий в год. Эта технология имеет все разрешения от футбольных структур, более того все поля в Катаре, где будет следующий ЧМ по футболу, будут именно такими. Такой газон позволит Арене Львов без проблем стать домашним стадионом для двух команд. Это уменьшит стоимость аренды стадиона для команд, ведь увеличится производительность арены", – цитирует Майбороду Galinfo.

Бывший директор Арены Львов рассказал, что стадион не полностью введен в эксплуатацию