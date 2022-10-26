"Шпоры" заключат соглашение с компанией по сбору данных, специализирующейся на спортивной коммерческой индустрии.

Тоттенхэм близок к заключению соглашения о продаже прав на клубный стадион за 25 миллионов фунтов стерлингов в год. Об этом информирует Football Insider.

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Это – на 21 миллион фунтов больше, чем зарабатывает Арсенал благодаря сделке с Emirates. Эмиратская компания платит "канонирам" только 4 миллиона евро в год, и это очень мало в сравнении с тем, какие суммы на продаже названия стадионов зарабатывают другие топовые клубы.

В частности, Манчестер Сити получает ежегодно от Etihad примерно 20 миллионов фунтов стерлингов в год.

Тоттенхэм намерен продать права на название клубного стадиона компании по сбору данных, которая специализируется на спортивной коммерческой индустрии.

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