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На 16 лет быстрее сборной Украины, гол в свой День рождения и преступление против футбола: Джулай – о ЧМ-1990

13:10 - Читати українською
На 16 лет быстрее сборной Украины, гол в свой День рождения и преступление против футбола: Джулай – о ЧМ-1990
Сенсационная Ирландия на приеме у Иоанна Павла II / Фото из открытых источников
Дмитрий Джулай Дмитрий Джулай

Украинский комментатор продолжает серию воспоминаний о матчах чемпионата мира-1990, которые приняла Италия. Мощная доза ностальгии – гарантирована!

Сегодня в выпуске – четыре заключительных матча 1/8 финала Италии-90:

– Ирландия выигрывает серию пенальти;

– Вичини выигрывает тактическую дуэль;

– Югославия и Англия выигрывают благодаря стандартам.

Слушаем!

Две красные карточки за легендарный плевок и бутылка с ядом для сборной Бразилии: Джулай – о ЧМ-1990

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Дмитрий Джулай Бельгия Бельгия Уругвай Уругвай Англия Англия Испания Испания Сербия Сербия Италия Италия Румыния Румыния Ирландия Ирландия Статьи Главное Мир Овертайм Блог Дмитрия Джулая
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