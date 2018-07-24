Мысак покинул Олимпик через 3 недели после подписания контракта, – СМИ

Олимпик попрощался с Романом Мысаком. Голкипер покинул клуб уже через 3 недели после подписания контракта.

Роман Мысак больше не является игроком Олимпика. 26-летний голкипер и клуб расторгли контракт по соглашению сторон, сообщает Tribuna.

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Причиной разрыва контракта стал конфликт с донецкий клубом. Мысак перешел в Олимпик только в начале июля, подписав контракт на 2 года, но еще даже не был заявлен на УПЛ 2018/19.

Предыдущим клубом Мысака были Карпаты, за которые он провел 62 матча.

К слову, Олимпик стартовал в новом чемпионате с поражения от Черноморца со счетом 1:2.