Мысак покинул Олимпик через 3 недели после подписания контракта, – СМИ

Мир — 17:39 208
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ФИФА объявила 10 претендентов на звание лучшего игрока года с большой сенсацией
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Зинченко не перейдет в Вулверхэмптон, клуб нашел альтернативу, – журналистАнглия — 17:27 151
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Ла Лига получила календарь на сезон-2018/19 – известны даты Эль КласикоИспания — 15:48 190
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Украина на Евро-2018 U-19: его отца убили террористы в Славянске – 4 года спустя экс-динамовец вышел в полуфиналСборная Украины — 15:38 432
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Малком переходит в Барселону – все детали согласованы, Рома осталась ни с чемИспания — 14:52 441
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