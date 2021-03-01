"Убежден, что этот матч запомнится мне надолго. Впервые в своей карьере я забил мяч в свои ворота, а в конце второго тайма также впервые отразил пенальти.

Победный шедевр Кухаревича в видеообзоре скандально-драматичного матча Колос – Рух – 1:2

Свой автогол я считаю несправедливым, ведь в том эпизоде ​​меня во вратарской площадке атаковали сразу два игрока Колоса. Приходится только удивляться, как это очевидное нарушение умудрился не заметить рефери.

Но справедливость таки победила. При счете 1:1 я отразил удар с 11-метровой отметки, а уже в компенсированное время наш Николай Кухаревич забил победный гол. Сразу после финального свистка я подошел к арбитру Александру Омельченко и сказал, что боженька все видит", – цитирует Мысака Meta-ratings.

Благодаря победе Рух поднялся на 11 место в УПЛ, имея в своем активе 13 пунктов. Колос расположился на 7 месте с 22 зачетными баллами.

Рух вырвал феерическую победу у Колоса – автогол вратаря, незабитый пенальти, 3 удаления и шедевр на последних секундах