"Победа, которую мы долго ждали и над которой много работали. Хотелось порадовать украинцев в такое тяжелое время, и надеюсь, что нам это удалось. Однако впереди еще много работы, и теперь мы должны сосредоточиться на игре с Бельгией.

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Мы знали, что нам нечего терять, только завелись. После перерыва мы добавили в прессинге, и все получилось. Мы анализировали прессинг Словакии, знали, какие проблемы у них есть. Нашли у них проблемы, когда забивали второй мяч. Все получилось.

Теперь мы уже настраиваемся на матч с Бельгией. Нужно постепенно забывать этот поединок. Будем готовиться к следующему", – сказал Бражко в комментарии для ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, следующий матч Украины на Евро-2024 состоится 26 июня против сборной Бельгии.

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