"Забили быстрый мяч, стало намного легче играть. Владели инициативой, создавали моменты. Довольны, что смогли выиграть эту игру и проверить свои силы. Нормальный матч, никто не хотел не проигрывать. Надо было подготовиться к чемпионату Европы, где никто не даст спокойно играть.

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С ребятами легко играть. Все понимают, что надо делать в конкретной ситуации. У ребят есть качество. Удалось создать красивый гол. Понимаем друг друга. Надеюсь, будем еще так забивать.

Евро – это праздник для страны, для людей, для нас. Хочется подарить хорошие эмоции. В это время очень тяжело. Мы понимаем ответственность на себе, поэтому хотим подарить хорошее Евро для наших людей. Мы не просто туда едем, а знаем, за кого будем биться на поле. Мы полны оптимизмом. Верю в нашу победу", – сказал Цыганков в эфире MEGOGO.

Напомним, что первый матч сборной Украины на Евро-2024 состоится 17 июня против сборной Румынии.

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