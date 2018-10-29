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"Мы знаем, что ты вернешься сильнее", – Вест Хэм поздравил травмированного Ярмоленко с Днем рождения

23 октября 18:42 109 Читати українською
"Мы знаем, что ты вернешься сильнее", – Вест Хэм поздравил травмированного Ярмоленко с Днем рождения
Андрей Ярмоленко / фото: ФК Вест Хэм

Лондонский Вест Хэм поздравил украинца Андрея Ярмоленко, которому сегодня исполнилось 29 лет.

Сегодня атакующий полузащитник Вест Хэма и сборной Украины Андрей Ярмоленко празднует свой 29-й День рождения. Лондонский клуб не забыл поздравить украинца, который начал восстановление после тяжелой травмы. К слову, ранее Ярмоленко поздравил и его бывший клуб Боруссия Д.

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"Мы все думаем о тебе в твой День рождения. Знаем, что ты вернешься сильнее, чем когда-либо", – говорится в сообщении на официальном твиттере Вест Хэма.

Напомним, Ярмоленко пропустит около 6 месяцев из-за травмы, полученной в поединке 9 тура АПЛ против Тоттенхэма. Вчера лидер сборной Украины был успешно прооперирован в Лондоне.

Теги
Англия Вест Хэм Вест Хэм Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Украинцы за рубежом
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