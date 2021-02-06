"Мы знаем, что такое потерять свой дом": Шахтер предоставил Хорватии финансовую помощь в связи с землетрясением
Директор Шахтера по футболу Дарио Срна сообщил, что донецкий клуб передал его родине гуманитарную помощь с целью помочь преодолеть последствия стихии.
"Мне очень приятно, что президент Шахтера решил совершить такой поступок. Клуб отдал определенную сумму Хорватии для восстановления домов. Сегодня Хорватия находится в трудной ситуации, очень много людей потеряли свои дома. Мы знаем, что такое потерять свой дом.
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Я знаю, что президент много помогает Украине. Мне приятно, что в такой тяжелой ситуации он помогает и Хорватии. Я ему очень благодарен. Это не моя инициатива, а инициатива клуба. Могу только сказать огромное спасибо. Хорватия этого никогда не забудет", – сказал Срна в комментарии "Футбол NEWS".
По информации СМИ, сумма гуманитарной помощи составила 70 тысяч евро.
Напомним, 28 декабря в центральной части Хорватии произошло землетрясение магнитудой 5,2.
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