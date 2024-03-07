Полузащитник Шахтера Георгий Судаков поделился ожиданиями от противостояния с боснийцами в матче плей-офф за попадание на чемпионат Европы.

"Вызов в сборную? Это всегда невероятная ответственность. Сейчас будет матч отбора на Евро – здесь и мотивация, и нервы даже.

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Мы знаем, что надо делать и зачем мы едем. Смотрел несколько матчей Боснии. Это очень качественная команда с невероятно качественными футболистами. Точно будет сложная игра, особенно на выезде", – сказал Судаков в комментарии пресс-службе Шахтера.

Напомним, поединок между Боснией и Украиной состоится 21 марта на стадионе Билино Поле в городе Зеница. Начало встречи в 21:45 по Киеву.

В случае победы "сине-желтые" через 5 дней в финальном противостоянии сойдутся с победителем пары Израиль – Исландия.

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