"Сейчас мы живем в атмосфере страха. Несмотря на то, что приняты все меры безопасности, это есть и у нас, и во всем мире. Вчера около полумиллиона человек заразились. И мы также, к сожалению, пострадали, пусть не в таких пропорциях. Однако для футбольной команды внезапно остаться без десятка игроков – ночной кошмар.

Дубль и травма Коваленко в видеообзоре матча Шахтер – Львов – 5:1

В то же время, нам нужно было быстро адаптироваться. Сначала тренировались с 6 футболистами, затем взяли нескольких ребят из дубля... Казалось, пытались построить команду, чтобы играть против Львова. Слава Богу, у нас достаточно больших профессионалов, полностью отдаются ежедневной работе. Это позволило нам играть – не скажу, что вполне спокойно, однако с уверенностью. Мы правильно подошли к матчу и смогли продемонстрировать достойную игру. Однако из-за отсутствия многих футболистов сейчас переживаем не хороший момент, а ночной кошмар.

Репетиция перед матчем с Реалом? Когда ты 13 игроков, далеко не уйдешь от стартового состава и на следующий поединок. К счастью, я очень доверяю своим футболистам, очень ценю их за то, как они работают, как отдаются тренировкам. Это позволяет мне спать спокойно. Я в них верю, хоть их и не слишком много. Мы поедем в Мадрид с уверенностью в том, что постараемся отдать свое лучшее. Постараемся добиться хорошего результата в старте Лиги чемпионов.

Пятов и Степаненко? Мы говорим о ребятах, которые ничего не делали 12 дней. Сегодня нет никакого смысла обсуждать футболистов, которые с нами не были и не тренировались, смогут ли они сыграть с Реалом или нет. Мое внимание направлено на тех, кто находится с нами. Есть надежда, что некоторые вновь сможет реинтегрироваться в команду и провести по крайней мере несколько минут игрового времени. Сейчас очень важно восстановить вот этих ребят поскорее, чтобы понять, что мы можем сделать в Мадриде", – приводит слова Каштру официальный сайт Шахтера.

Напомним, "горняки" поиздевались над Львовом (5:1) в матче 6-го тура УПЛ, а уже через 4 дня дончане стартуют в Лиге чемпионов выездным поединком против Реала.

Шахтер поиздевался над Львовом – Коваленко за 18 минут оформил дубль и травмировался