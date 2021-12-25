"Условия были тяжелые, мы в общежитии жили до 16 лет. У нас была комната 6 метров, мы там втроем жили. Ну, у меня комнаты не было. Я понимал, что футбол может поменять всю мою жизнь. Я понимал, что нужно отдаваться своему делу, быть профессионалом.

Довбик подтвердил интерес со стороны Динамо – форварда сборной Украины вербовали две звезды киевлян

У меня самое опасное общежитие было на районе. Там всякие наркоманы были", – сказал Довбик в программе BurBuzz.

После 18-ти туров УПЛ Довбик является лучшим бомбардиром турнира с 14-ю голами.

Золотой темп Динамо, старые проблемы Шахтера, неудачное расширение и бриллианты в провинции – итоги первой части УПЛ