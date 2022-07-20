"Никто не ожидал, что в 21 веке может произойти нечто подобное. Это сложная ситуация для каждой украинской семьи, сложно все это представить, что сейчас многие семьи разобщены.

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Когда началась война, сначала никто не мог в это поверить. Моя семья уехала в дом моих родителей, и мы жили под землей. У нас было специальное место в доме. Мы пробыли там пять дней. Это было тяжело. Когда мы покидали Украину, то у нас не было никаких идей, что делать дальше.

Я благодарю всю футбольную семью, потому что все мне действительно помогли. Украинские и международные коллеги-судьи тоже вышли на связь, и это было очень, очень важно для меня. Самое важное – остановить эту войну. Мир во всем мире – самое важное. Я на это надеюсь", – цитирует Монзуль официальный сайт УЕФА.

Напомним, Екатерина – уроженка Харькова, который до сих пор находится под ежедневными массированными обстрелами. После выезда из Украины ей удалось адаптироваться в Европе, а УЕФА доверил Монзуль обслуживать матчи женского чемпионата Европы.

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