Экс-защитник МЮ Патрис Эвра не понимает, почему сенегальца Эдуара Менди из Челси не признали лучшим голкипером 2021 года.

"Выиграл Доннарумма, но как насчет Эдуара Менди? А, точно, мы же обезьяны, играем в Кубке Африки. Никто не уважает этот турнир.

Доннарумма прокомментировал получение награды лучшему голкиперу года

Как бы то ни было, это единственный турнир, для которого футболистам приходится покидать клуб на три недели. Поэтому Африка всегда имела слишком мало пространства для маневра. Но все изменится, все изменится", – заявил Эвра во время эфира в Instagram.

Напомним, Менди вместе с Челси выиграл Лигу чемпионов, Доннарумма же убедил титулом чемпиона Европы в составе сборной Италии.

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