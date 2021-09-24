"У нас 5 матчей при двухдневном отдыхе, я этого не понимаю. Игрокам нужно помогать. Я не знаю, кто составляет такой расклад. Почему мы играли в понедельник, а не в субботу или воскресенье?

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Это не критика, а размышления, как можно помочь игрокам. Меньше чем через 72 часа после Кадиса у нас будет игра с Леванте, потом Лига чемпионов, затем Атлетико... Мы же люди. Нет ничего сложного, чтобы поставить матч раньше", – поделился Пике в комментарии Getfootballnewsspain.

Добавим, что Барселона не может победить уже в трех поединках подряд – после фиаско с Баварией подопечные Кумана сыграли вничью с Гранадой (1:1) и Кадисом (0:0).

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