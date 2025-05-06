"Мы здесь, чтобы творить историю": Артета – о шансах Арсенала отыграться против ПСЖ
Рулевой Арсенала Микель Артета поделился мыслями перед ответным матчем полуфинала ЛЧ против ПСЖ.
"Мы здесь, чтобы творить историю. Одна победа отделяет нас от финала. Давайте поговорим на поле.
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Результат первого матча показательно демонстрирует то, что должны делать обе команды. Для нас это еще понятнее. Мы знаем, на что способны. Выигрывать трофеи – это быть в нужный момент, в нужном месте", – цитирует Артету пресс-служба УЕФА.
Напомним, первый поединок между Арсеналом и ПСЖ завершился минимальной победой парижан (0:1). Ответный матч полуфинала Лиги чемпионов состоится уже завтра, 7 мая, начало в 22:00.
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