"Мы здесь, чтобы творить историю. Одна победа отделяет нас от финала. Давайте поговорим на поле.

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Результат первого матча показательно демонстрирует то, что должны делать обе команды. Для нас это еще понятнее. Мы знаем, на что способны. Выигрывать трофеи – это быть в нужный момент, в нужном месте", – цитирует Артету пресс-служба УЕФА.

Напомним, первый поединок между Арсеналом и ПСЖ завершился минимальной победой парижан (0:1). Ответный матч полуфинала Лиги чемпионов состоится уже завтра, 7 мая, начало в 22:00.

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