"У нас было четыре или пять голевых моментов, мы могли выйти вперед еще в первом тайме.

"Будут взлеты и падения": Гасперини оценил игру Довбыка в дерби с Лацио

Мы проиграли из-за грубой ошибки. Посмотрим, была ли это техническая ошибка, или он (Тавареш, – прим.) действовал небрежно. Мы провели хороший матч, но проиграли таким образом. Нам жаль наших болельщиков. Они нас поддерживали. Мне также жаль команду, она не заслужила поражения.

Думаю, мы заслужили ничью. После гола Ромы мы немного забуксовали, но до этого момента мы почти не пропускали удары по воротам и создали несколько моментов. До 38-й минуты я не видел признаков того, что мы можем проиграть этот матч", – сказал Сарри в комментарии DAZN.

Тавареш проиграл единоборство Реншу, с чего началась голевая атака Ромы.

