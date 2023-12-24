"Мы очень разочарованы, потому что, как мне кажется, заслуживали гораздо большего. Нам не хватало хладнокровия. Команда создавала моменты, поэтому результат очень разочаровал. Мы пропустили после нескольких угловых, и это было действительно тяжело.

Позорный фейл Стерлинга и дебютный гол Нкунку в видеообзоре матча Вулверхэмптон – Челси – 2:1

Мы много говорили в начале сезона. У нас молодая команда. Есть игроки, которые впервые играют в лиге, им нужно адаптироваться. Речь идет об уверенности и качестве. Нам нужно забивать, если мы хотим выигрывать матчи. Мы очень разочарованы. Иногда нам приходится "сушить" матчи, если мы не можем забить. Мы слишком много пропускали после угловых. Должны идти вперед и прессинговать. Молодые команды извлекают уроки из таких матчей", – цитирует тренера BBC.

Напомним, Челси находится на 10 месте с 22 очками в своем активе. От зоны Лиги чемпионов лондонцы отстают на 14 баллов.

Челси проиграл Вулверхэмптону – Мудрик не поразил, Стерлинг и Ко устроили парад расточительности, Нкунку впервые забил в АПЛ.