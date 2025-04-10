Тренер Боруссии Дортмунд Нико Ковач вынес вердикт своей команде после поражения от Барселоны (0:4) в первом матче 1/4 ЛЧ.

“После первого пропущенного мяча команда хорошо играла 20 минут. Далее были мелкие ошибки и игроки наказали сами себя. Мы заслужили поражение.

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Один удар со стандарта и три гола после контратак – это плохо. Вы можете потерять мяч, но вы должны принимать правильные решения после этого. На уровне ЛЧ мы должны идеально защищаться. Конечно, что это поражение – большая неудача для Боруссии", – цитирует наставника "шмелей" Нико Ковача GGFN.

Напомним, что 9 апреля Боруссия Дортмунд потерпела на выезде разгромное поражение от Барселоны (0:4) и почти потеряла все шансы на проход в полуфинал ЛЧ. Ответный матч в Германии состоится 15 апреля.

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