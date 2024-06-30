Итальянская сборная завершила свое выступление на Евро-2024, потерпев поражение от Швейцарии в 1/8 финала. Швейцарцы с самого начала взяли инициативу в свои руки, контролируя игру и мяч. Итальянцы не смогли найти ответ на действия соперника, что привело к их вылету из турнира. Матч закончился со счетом 2:0.

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"Швейцария доминировала над нами физически и организационно. Пока что рано делать выводы. Мы заслуживаем возвращения домой. Теперь нам нужно очистить головы и начать следующий сезон с другим настроением и энергией. Когда ты видишь, что существует такая большая разница в организации и игре, твоя энергия исчезает. Мы заслуженно едем домой", – цитирует Кристанте УЕФА.

Напомним, Италия вылетела уже на первой стадии плей-офф Евро-2024, без шансов проиграв Швейцарии (0:2). Таким образом, действующий чемпион уже выбыл из борьбы за трофей. Швейцария в следующем раунде встретится с победителем пары Англия – Словакия.

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