"Наш подход к игре не изменится, дружище. Мы выйдем и запугаем их до смерти. Я прекрасно понимаю принципиальность дерби Северного Лондона. Все уделяют этому столько внимания, потому что это так много значит для болельщиков. Когда я был тренером Селтика, болельщиков также интересовал только один матч.

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Мне это нравится, в этом красота игры. Это страсть, которую она приносит. Люди чувствуют, что их футбольный клуб является продолжением их семьи, и они хотят защитить это, хотят быть уверены, что каждую неделю, когда они выйдут на бой, мы тоже выйдем. И станем победителями, особенно над таким соперником", – приводит слова Постекоглу Goal.

Добавим, что матч Арсенал – Тоттенхэм состоится 24 сентября, начало в 16:00. Обе команды идут без поражений, имея по 13 очков после 5 туров АПЛ.

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