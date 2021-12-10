"Поздравляю команду с победой. По результату он кажется легким, но могу заверить всех, что это не так. Мариуполь – команда высокого уровня, техничная, обученная, которая может на небольшом пространстве найти хорошее решение и развить атаку. Она незаслуженно находится на том месте в таблице, где она находится.

Мариуполь – СК Днепр-1 – 0:3 – видео голов и обзор матча

Для нашей команды был вызов сегодня – завершить эту часть сезона победой. Мы выполнили задание, которое ставили перед собой. Это действительно для нас большой кайф получить три очка. Но прошло всего 18 туров. Не знаю команду, которая выиграла чемпионство или попала в Лигу Европы после 18 туров. Наступил только временный перерыв. Хотим быть крепкими и спокойными в мыслях. Идем на заслуженный отдых побыть с родными, обрести новые силы и энергию, чтобы вторую часть продолжить в том же духе.

Довбик может покинуть СК Днепр-1? Это вопрос не ко мне. Не хочу тратить энергию на то, что я не могу контролировать. Есть руководство клуба, которое принимает решение. И сам игрок имеет свое мнение. Команда играет для него, и он удачно играет для команды. Это синергия его и команды. Конечно, я хочу, чтобы он остался здесь, сколько может, и строить клуб вместе с ним. Знаем, насколько он важен, хороший форвард, которых мало в Европе. Каждый тренер хочет иметь в команде такого футболиста, чтобы добиваться целей. Мне нужны футболисты, делающие разницу.

Повышение конкуренции в УПЛ? Чемпионат растет, а команды, которые поднимутся в следующем сезоне, вызывают ностальгию. Болельщики это любят, как и дерби, которые были в прошлом. Но мы живем сейчас, и меня не интересует ни прошлое, ни даже будущее", – цитирует Йовичевича официальный сайт СК Днепр-1.

Добавим, что СК Днепр-1 разбил Мариуполь (3:0) в последнем матче в 2021 году и закрепился на третьем месте в УПЛ, набрав 40 очков.

СК Днепр-1 разгромил Мариуполь и отправился зимовать на третьей позиции в УПЛ