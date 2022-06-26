"Мы вынуждены рассматривать все предложения": Металлист готов к распродаже и ищет место для базирования
Вице-президент харьковчан Евгений Красников признался, что лидер команды Вячеслав Танковский действительно может уйти.
"Слава – хороший футболист. Если бы ситуация в стране была другой, не было войны, то у Металлиста была бы возможность его сохранить. Мы хотим, чтобы команда достойно выглядела в УПЛ, и клуб не просто так забирал этого футболиста из Шахтера.
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На него очень рассчитывает Александр Николаевич (Кучер – прим.) и я. Сейчас, к сожалению, такая ситуация, что мы вынуждены рассматривать все предложения по футболистам. Танковский является ведущим игроком команды. Если он останется, то все будут только рады.
Мы занимаемся поиском базы. Изучаем Закарпатье и западную часть Украины. Наш клуб неприхотлив. У нас адекватные ребята и тренеры. То, что мы вышли в УПЛ, ничего не значит. Нам нужно футбольное поле и место, где смогут жить ребята.
Два года мы тренировались на стадионе на выезде из Харькова. Сейчас он, к сожалению, разбит. Мы там даже играли матчи. Как говорится, сейчас не до жира, быть бы живым", – рассказал Красников в эфире "Футбол NEWS".
Напомним, команда Александра Кучера была признана победителем Первой лиги и в сезоне 2022/23 будет играть в УПЛ.
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