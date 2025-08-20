"Есть положительные моменты, начиная с результата. Мы играли после двух недель предсезонной подготовки против команды, у которой было больше времени на подготовку. Кое-чего нам не хватало, но это даст нам стабильность для продолжения работы.

Осасуна играла очень низко, нам не хватало свежести, яркости, готовности больше рисковать. Мы вынесем урок, потому что наверняка столкнемся с подобными матчами еще не раз, и будем двигаться дальше.

Это был особенный, незабываемый день для меня. Здорово вернуться на Сантьяго Бернабеу в качестве тренера, и я надеюсь, что это лишь одна из многих побед, которые мы отпразднуем", – цитирует Алонсо Marca.

