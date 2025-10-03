– Александр Караваев поиграл во многих турнирах в своей карьере, но сегодня дебютировал в новом для себя. В первом туре Динамо встретилось с главным фаворитом турнира. Какие впечатления от турнира и матча?

– В принципе, такой же турнир европейского уровня, ведь в нем участвуют европейские команды, только те, которые заняли чуть более низкие места в своих чемпионатах. Но все равно очень сильные команды. И Кристал Пэлас, и Фиорентина, и многие другие. Интересно встретиться с такими соперниками из сильнейших лиг.

– Сегодня на матче было много болельщиков обеих команд. И команда выглядела очень сконцентрированной, хорошо настроенной. Что чувствовали, выходя на поле?

– Когда ты чувствуешь такую поддержку даже команды соперников, команды из АПЛ, которую приехали поддержать 2,5 – 3 тысячи болельщиков, которые весь матч пели... Вообще, когда ты даже смотришь по телевизору этот чемпионат и слышишь, как болельщики в любом городе на любом стадионе так же поют песни, весь матч поддерживают команды, понимаешь какая там футбольная атмосфера. Сегодня мы немножко почувствовали это. От этого ты играешь по-другому – более сконцентрировано, может где-то рискованно. Ты вдохновляешься этой футбольной атмосферой. Видимо, это сыграло свою роль, потому что и наши болельщики пришли нас поддержать. Когда чувствуешь эту атмосферу, то и играешь по-другому.

Конечно, настрой был очень серьезным, потому что мы разбирали этого соперника, знали как они играют – много борьбы, выбегают в контратаки. Мы были к этому готовы. До досадного столкновения Михавка все шло очень хорошо: мы выигрывали борьбу, контролировали ход игры. Конечно, соперники поджимали, и мы видели, что они играют постоянно длинными передачами, забрасывают мяч, на что надо реагировать. Мы, в принципе, все делали как надо, и моментов у соперника особо не было. Уже потом, когда мы пропустили в меньшинстве досадный гол, начали больше открываться, еще были моменты. Но мы делали все, о чем договаривались, поэтому игра получалась.

– Кристал Пэлас переживает один из лучших периодов в своей истории, а возможно лучший. Команда уже 19 матчей не знает поражений, получила два трофея, занимает третье место в АПЛ ... Можно ли сказать, что это соперник более высокого уровня, чем Лига конференций?

– Можно и так сказать. И по сопернику, и по игре. Но ведь мы играем в Лиге конференций, значит такой уровень этого турнира, – приводит слова Караваева официальный сайт Динамо.

