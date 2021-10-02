Полузащитник дончан Максим Литовченко рассказал о деталях конфликта с соперниками после финального свистка в матче 11-го тура Первой лиги.

"В конце поединка произошла драка. Футболисты Подолья начали прессинговать судью, мы – за него заступаться.

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В ответ они начали оскорблять нас, используя нецензурные выражения, вести себя агрессивно. Они были расстроены, это их первое домашнее поражение. Очень неприятная ситуация", – цитирует Литовченко сайт Олимпика.

Напомним, Максим забил победный мяч на 90+6 минуте, выйдя на футбольное поле лишь 2 минуты перед тем. Уже после финального свистка игроки обеих команд устроили потасовку, в результате которой красные карточки получили два игрока Олимпика – Иван Белый и Владислав Рыбак.

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