"Мы все знаем, кто будет новым тренером сборной Франции": Анри не оставил интриги
Тьерри Анри заявил, что преемник Дидье Дешама в сборной Франции уже определен.
Дешам покинет национальную команду после чемпионата мира 2026 года. Ожидается, что его место займет Зинедин Зидан. Ранее сообщалось, что он внимательно следит за сборной Франции и тщательно просматривает матчи французской Лиги 1.
Анри задали вопрос, нет ли у него желания претендовать на эту должность. В ответ экс-нападающий сборной Франции намекнул на Зидана, не называя его имени прямо, пишет RMC Sport.
"Не знаю, что ответить. Мы все знаем, кто будет новым тренером. Вы это знаете, и я это знаю. Я желаю ему всего наилучшего", – цитирует Анри цитирует Анри CBS.
