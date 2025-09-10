Дешам покинет национальную команду после чемпионата мира 2026 года. Ожидается, что его место займет Зинедин Зидан. Ранее сообщалось, что он внимательно следит за сборной Франции и тщательно просматривает матчи французской Лиги 1.

Зидан готовится возглавить европейскую сборную – он следит за ее матчами и чемпионатом страны

Анри задали вопрос, нет ли у него желания претендовать на эту должность. В ответ экс-нападающий сборной Франции намекнул на Зидана, не называя его имени прямо, пишет RMC Sport.

"Не знаю, что ответить. Мы все знаем, кто будет новым тренером. Вы это знаете, и я это знаю. Я желаю ему всего наилучшего", – цитирует Анри цитирует Анри CBS.

