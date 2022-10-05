"Текущая ситуация, конечно, неидеальна для них: война, отсутствие стабильных условий для тренировок, постоянные переезды. Не лучшие условия для игры, но там очень хорошие футболисты. Динамо – отличный клуб, который всегда выпускал хороших игроков. Я думаю, что сейчас они хотят еще больше показать, что являются сильными людьми. Ожидаем сложного противостояния. Это очень слаженная команда, у которой тренер с большим международным опытом.

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За нас будут болельщики, еще более многочисленные, чем на игре против Фенербахче. Знаю, что наш клуб пригласил 200 украинских беженцев. Это очень хороший жест. Очевидно, что мы солидарны с украинцами. Происходящее сейчас у них дома ненормально. Но прежде для нас завтра футбольный матч против команды, которая покажет себя качественно и которую будет сложно обыграть", – сказал Бруно Женезио на предматчевой пресс-конференции.

Кстати, поединок между Ренном и Динамо состоится в четверг, 6 октября. Начало встречи в 22:00. После 2-х туров французы с 4-мя очками идут вторыми в турнирной таблице группы В, уступая Фенербахче худшей разницей забитых и пропущенных голов. Киевляне без очков – последние.

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