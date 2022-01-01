"С Куртуа все хорошо. Возможно, это был ложный результат теста, симптомов не было. Дома он работал индивидуально. Сегодня Тибо хорошо чувствовал себя, и я думаю, что он сможет сыграть завтра.

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Лунин полон энтузиазма, он хорошо тренируется и является профессиональным игроком. Это очень качественный игрок, и скоро у него появится возможность проявить себя. У него не было шансов, потому что впереди него лучший вратарь в мире. Мы все понимаем ситуацию", – сказал Анчелотти на предматчевой пресс-конференции.

Матч 19-го тура Ла Лиги Хетафе – Реал состоится 2 января, старт в 15:00. Ожидалось, что в этом поединке сможет сыграть Андрей Лунин, поскольку Тибо Куртуа сдал положительный тест на коронавирус. Однако повторное тестирование через сутки не выявило следов болезни у бельгийца.

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