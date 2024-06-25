"Последняя минута против Албании, последняя минута сегодня. Я могу только поздравить ребят с борьбой, с готовностью, с самопожертвованием, которую они продемонстрировали. Но вот он, это не наш турнир.

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Хорватия была хороша, особенно в первом тайме. Мы не пропустили гол, это то, что нам не удалось сделать против Испании и Албании. Я могу только поздравить ребят с отличной борьбой.

Мы не реализовали два пенальти, пропустили два гола в компенсированное время, вот что это такое. Теория о том, как пройти дальше? Ну, мы не можем на это повлиять, ситуация была в наших руках. Спасибо людям, которые за нас болели, мне их жаль, я больше всего разочарован из-за этого", – цитирует Далича официальный сайт УЕФА.

Не обошел стороной наставник хорватов и судейство в матче против Италии. Златко Далич не нашел объяснения тому, что арбитр добавил аж 8 минут.

"Конечно, судья повлиял на результат. Не знаю, где арбитр взял эти 8 добавленных минут. Уже на протяжении 5 лет говорю о поведении УЕФА и ФИФА, но никто не прислушивается, и я выгляжу нелепо. Мы все никчемные по сравнению с ними, и все, что я говорю – это брошенные на ветер слова. Добавленное время не может быть 8 минут. Это же сколько нужно фолов и остановок игры, чтобы набралось столько времени?" – высказался Далия в Sportske.

Напомним, что из группы B напрямую в плей-офф вышли Испания и Италия, а Хорватия может еще получить путевку в следующий раунд как третья лучшая команда.

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