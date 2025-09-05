Эдерсон для официального сайта Манчестер Сити поделился деталями исторической ночи Стамбула, когда его команда одолела Интер и впервые выиграла Лигу чемпионов.

"Это был очень длинный день. Матч – вечером, а утром я очень нервничал. Я практиковал йогу и медитацию. Я поговорил со своим психологом. Она сказала мне представить финал и когда игра закончится. Это было за пять дней до матча. Я сказал ей: мы выиграем 1:0, и в последний момент матча они подают, я выбиваю кулаком, и игра завершается. Я это представил, и матч получился почти таким же. Был навес, удар головой, и я сделал сейв. После этого я сказал, что она это в меня заложила, и это сбылось. Какой день, какой сезон".

Тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола не раз подчеркивал значение выступлений бразильца в сезоне требла, и сам Эдерсон соглашается: "Бесспорно, это был мой лучший сезон. Лишь две команды АПЛ выигрывали требл. Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити. Мы вошли в историю".

За восемь лет в Манчестер Сити Эдерсон провел 372 матча и добыл 18 трофеев. Он отметил роль Гвардиолы и тренера вратарей Ксаби Манисидора в собственном росте: "С Пепом мне очень просто. Он помог мне видеть игру и понимать, как другие команды давят. Я очень спокойный, и он говорил мне не спешить, чтобы принять правильное решение. Когда я был маленьким, я играл в футзал до того, как начал в футболе, и считаю, что это очень помогло игре ногами.

С Ксаби – восемь лет он слушал меня по многим вещам. Он был моим доверенным лицом в клубе. Если у меня проблема – я обращался к нему, если хороший день – тоже рассказывал. Много воспоминаний, каждый день в течение восьми сезонов. Я был ближе к Ксаби, чем к Хосепу, потому что он тренер вратарей – это нормально. Но я могу лишь сказать большое спасибо обоим и всему штабу, потому что без этих людей это было бы невозможно".

Напомним, что Эдерсон перешел в Фенербахче и подписал контракт на 3 года.

Once a Blue, always a Blue ?



Thank you, Ederson ? pic.twitter.com/NVRjfJBYvG — Manchester City (@ManCity) September 5, 2025

