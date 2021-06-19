Полузащитник Ливерпуля Тьяго Алькантара рассказал, что ему не нравится нынешнее положение дел в футболе.

"У меня такой менталитет, я ненавижу современный футбол. У меня более классический подход. Мы видим меньше магии, ведь игроки стали быстрее.

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А еще VAR, против которого я всегда выступал. Он лишает футбола сущности, авантюризма. Мы ошибаемся, когда играем, и судьи тоже должны делать ошибки. Множества легендарных моментов просто не существовало бы с VAR.

Когда вы забиваете, даже невероятный гол с центра поля, все ждут и думают: "Надеюсь, в начале атаки не было фола, надеюсь, что не было офсайда, надеюсь..." – цитирует Алькантару The Guardian.

Добавим, что АПЛ начала использовать систему видеоасистента рефери с сезона 2019/20.

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