"Мы видели, как у игроков Динамо угасает вера в положительный результат", – Ванакен назвал ключевые моменты матча ЛЧ

Один из лидеров Брюгге подытожил проход своей команды в следующий этап квалификации Лиги чемпионов.

"Вышел изнурительный матч, но с хорошим результатом. Было очень жарко, а мы плохо начали встречу. Уже на самом старте мы пропустили гол, хотя и хотели этого избежать.

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С другой стороны, мы знали, что находимся в хорошей форме и также сможем забить. За семь минут до перерыва мы это сделали. Это был идеальный момент, потому что мы видели, как у киевлян угасала вера в положительный результат.

Наша задача состояла в том, чтобы не пропустить в первые пятнадцать минут второго тайма, но Динамо снова быстро вышло вперед. Мы хорошо отреагировали, взяв под контроль ход игры и сами создали моменты. Это было ключом к достижению хорошего результата", – приводит слова Ванакена официальный сайт Брюгге.

Напомним, именно 26-летний хавбек стал автором единственного гола в первой встрече против Динамо.

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