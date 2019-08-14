toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
ДИНАМО КИЕВ - БРЮГГЕ ЛИВЕРПУЛЬ - ЧЕЛСИ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ТРАНСФЕРЫ

"Мы видели, как у игроков Динамо угасает вера в положительный результат", – Ванакен назвал ключевые моменты матча ЛЧ

12:59 22 Читати українською
"Мы видели, как у игроков Динамо угасает вера в положительный результат", – Ванакен назвал ключевые моменты матча ЛЧ
Ханс Ванакен / HLN

Один из лидеров Брюгге подытожил проход своей команды в следующий этап квалификации Лиги чемпионов.

5’ Виталий Буяльский
50’ Владимир Шепелев
82’ Никита Бурда
90+3’ Брендон Мехеле
 
Симон Дели 38’
Перси Тау 84’
Рууд Вормер 88’
Лоис Опенда 90+6’
5’ Виталий Буяльский
38’ Симон Дели
50’ Владимир Шепелев
82’ Никита Бурда
84’ Перси Тау
88’ Рууд Вормер
90+3’ Брендон Мехеле
90+6’ Лоис Опенда

"Вышел изнурительный матч, но с хорошим результатом. Было очень жарко, а мы плохо начали встречу. Уже на самом старте мы пропустили гол, хотя и хотели этого избежать.

"Даже президент Динамо сказал, что мы были лучше", – тренер Брюгге о разговоре с Суркисом после ответного матча ЛЧ

С другой стороны, мы знали, что находимся в хорошей форме и также сможем забить. За семь минут до перерыва мы это сделали. Это был идеальный момент, потому что мы видели, как у киевлян угасала вера в положительный результат.

Наша задача состояла в том, чтобы не пропустить в первые пятнадцать минут второго тайма, но Динамо снова быстро вышло вперед. Мы хорошо отреагировали, взяв под контроль ход игры и сами создали моменты. Это было ключом к достижению хорошего результата", – приводит слова Ванакена официальный сайт Брюгге.

Напомним, именно 26-летний хавбек стал автором единственного гола в первой встрече против Динамо.

"Заср*ли команду дальше некуда", или "Даже материться не хочется". Реакция соцсетей на вылет Динамо из Лиги чемпионов

blog_ava
"Заср*ли команду дальше некуда", или "Даже материться не хочется". Реакция соцсетей на вылет Динамо из Лиги чемпионов
11:24
1001
Теги
Динамо Киев - Брюгге Лига чемпионов Ханс Ванакен Ханс Ванакен Брюгге Брюгге
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
8
час
:
43
мин
Ливерпуль
22:00
Челси
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук