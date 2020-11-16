Мы очень высокого мнения об Украине. Они имеют сильную атаку, качественных игроков, которые выступают в топ-лигах. Мы видели игру против Германии. Все было не так однозначно, как выглядел счет. Украина – это команда, с которой мы можем испытать себя", – приводит слова Зоммера BZ.

Напомним, поединок Швейцария – Украина состоится завтра, 17 ноября. Для сохранения места в элитном дивизионе Лиги наций "нати" устроит только победа со счетом 1:0, 2:1 или большей разницей.

Чемпионы мира по "не стыдно за поражение", или печальное испанское г**но – Рамос создал Украине серьезную проблему