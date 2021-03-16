"Горняки" рассчитывают на помощь "12-го игрока" в домашнем матче против итальянцев.

Шахтер опубликовал на своем Youtube-канале промо к матчу 1/8 финала Лиги Европы против Ромы, которым призывал болельщиков поддержать свою команду на стадионе.

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Эпическое видео, сотканное из переломных моментов "горняков" в сверхважных встречах, завершает призыв португальского наставника команды Луиша Каштру на украинском языке: "Мы верим, что вы верите!" .

Напомним, ответный матч между украинской и итальянской командами состоится в четверг, 18 марта. Начало встречи в 19:55.

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