"Прежде всего, мы сами проиграли себе. На таком уровне свои полумоменты или стопроцентные моменты надо забивать, а вместо этого мы пропускаем гол – сумасшедший удар. И вроде мы полностью справлялись с Данией. И то, что они держали мяч, и то, что они будут делать, мы все это прекрасно понимали, знали, разбирали досконально.

Копенгагенский погром в видеообзоре матча Россия – Дания – 1:4

И пропускаем такой гол... Потом снова себе привозим. Это не говорит о том, что тот или иной, мы все вместе проигрываем. Сегодня проиграла именно команда, игроки. не тренерский штаб, никто другой, а мы, игроки, проиграли. Мы в полной попе.

Не может у нас быть лучший плеймейкер в команде – вратарь. Все передачи – голкиперу, как только хороший соперник, добротный. Если бельгийцы, видно, уровень выше, то Дания – примерно плюс-минус нашего уровня. Вот так вот мы любим себе приключения на жопу... Поэтому сегодня обкакались. На таком уровне нельзя спотыкаться и падать", – сказал Дзюба после матча.

Россия вылетела с Евро-2020, разгромно проиграв в Копенгагене – Дания прорвалась в 1/8 финала, где сыграет с Уэльсом