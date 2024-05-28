– Юрген Клопп говорил, что "чертов Куртуа в парижском финале 2022 года выглядел так, будто имел 12 рук". Сколько рук будет у Куртуа на Уэмбли?

– Сначала Анчелотти должен сделать ставку на меня. Если мне придется играть, реальность такова, что я чувствую себя очень хорошо и нахожусь в лучшей форме. Я уже говорил это после финала в Париже – я согласен на победу даже без единого моего сейва. Я стараюсь быть рядом, когда я нужен команде. Думаю, в сыгранных матчах я успел показать, что если мне придется играть в финале, то я готов на 200%.

– За последний год у вас было две серьезные травмы. Можете ли вы сказать болельщикам Реала, что будете в тех же физических кодициях, что и в Париже?

– Да, я уже показал это в недавних матчах, которые играл. В матчах с Алавесом и Бетисом я смог показать, что не потерял ни ловкости, ни физических способностей. В чем-то стал даже лучше, все в порядке. Я чувствую себя очень хорошо, поэтому сомнений нет.

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– Ожидали ли вы, что будете играть сейчас?

– Два месяца назад я не мог себе этого представить. Сейчас я в лучшей форме и в распоряжении Анчелотти. Сыграю я в финале или нет – вопрос тренеру, но ты, конечно, хочешь сыграть в этом матче.

– Вы смотрели полуфинал против Манчестер Сити по телевизору. Как вы это восприняли?

– В тот день моя дочь имела операцию, потому что сломала руку. Мы ждали в больнице, и как раз во время игры она пошла в операционную. Поэтому всю игру я не смотрел, только немного следил на телефоне. Когда я вернулся домой, то видел последние три или четыре пенальти. Для меня это был сумасшедший день, но в то же время он был очень счастливым. Мы победили борьбой, самоотдачей всей команды, четкими пенальти и сейвами Лунина.

– Если в старте выйдете вы, будет ли это несправедливо по отношению к Лунину?

– Я не могу сказать, несправедливо это или нет. Что я знаю точно, так это то, что он провел великолепный сезон, и если мы вышли в финал, то это благодаря ему. Я в распоряжении Анчелотти и девять месяцев работал над тем, чтобы вернуться к привычному уровню. Решение за тренером, – резюмировал Куртуа в интервью OKdiario.

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