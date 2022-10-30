Полузащитник "горняков" Георгий Судаков поделился мнением по поводу решающего матча за выход из группы ЛЧ против РБ Лейпциг.

"Готовы на все 100% победить РБ Лейпциг. Мы уже это делали. Думаю, у нас очень сильная команда, которую уже боятся.

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Перед стартом Лиги чемпионов нас не считали фаворитами. Сейчас мы показали, что можем, как играем. Будет очень трудный матч в Варшаве. Мы готовы", – сказал Судаков в комментарии клубному YouTube-каналу.

Напомним, поединок 6-го тура группового этапа ЛЧ между Шахтером и РБ Лейпциг состоится в среду, 2 октября. Начало встречи в 19:45. Для прохода в лигочемпионовскую евровесну "горнякам" нужна только победа.

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