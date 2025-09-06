"Мы хотели хорошо начать этот отборочный этап. Мы играли против сложной команды, которая выкладывается на полную, и мы увидели, что они не сдаются. Во втором тайме в нашей команде была небольшая неуверенность в течение 10-15 минут, но я думаю, что мы все равно контролировали ход матча и смогли уйти с тремя очками, что было целью с самого начала.

Думаю, нам было легко создавать моменты, создавать движение и опасные моменты. Думаю, мы могли бы еще увеличить счет. У меня были другие моменты, у ребят тоже. Мы могли забить больше. Можно рассуждать о совершенстве, но и это хорошее начало.

Мой "черпак" в конце игры? Это было глупо. Когда получается, это красиво, но когда не получается, это становится глупостью. В следующий раз придется либо забить, либо отказаться от такого удара", – цитирует Мбаппе TF1.

