"На протяжении многих лет мы поддерживали команду инвестициями и продолжим это делать летом. Мы понимаем, что должны существенно увеличить вложения в Олд Траффорд и наш тренировочный комплекс, чтобы клуб оставался одним из лучших в Европе.

"Кульминация 16 лет с момента приобретения клуба Глейзерами": фанаты МЮ объяснили, почему сорвали матч с Ливерпулем

Хочу вас заверить, что моя семья и я очень заботимся о Манчестер Юнайтед и чувствуем глубокое чувство ответственности, пытаясь его защищать и укреплять в долгосрочной перспективе, а также с уважением относимся к его ценностям и традициям.

Нашим главным приоритетом всегда была и будет борьба за важнейшие трофеи и зрелищный футбол команды, составленной из высококлассных игроков и лучших местных талантов. Мы чувствуем, что находимся на правильном пути под руководством Уле.

За последние несколько недель мы получили один из важнейших уроков – необходимо больше прислушиваться к мнению болельщиков. Могу заверить, что клуб будет заниматься всеми вопросами, которые вспоминали фаны во время протестов", – идет речь в открытом письме Джоэла Глейзера на сайте МЮ.

На прошлой неделе болельщики Юнайтед сорвали матч против Ливерпуля, требуя у Глейзеров покинуть клуб.

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