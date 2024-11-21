Юрист Федерации футбола Косово Таулант Ходай заявил, что подаст апелляцию в CAS на решение, которым УЕФА присудил Румынии техническую победу со счетом 3:0.

Федерация футбола Косово направила официальное заявление, в котором подтвердила, что обратится в CAS и обжалует решение УЕФА присудить национальной команде техническое поражение (0:3). В матче 6-го тура Лиги наций игроки сборной Косово покинули поле за несколько минут до конца матча при счёте 0:0 из-за оскорбительного поведения румынских болельщиков.

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"Решение УЕФА подтверждает оправданные действия сборной Косово против расистского поведения и провокационных политических посланий. Сегодня, после нашей обоснованной жалобы на использование румынскими болельщиками расистских, ксенофобских выкрикиваний и разжигания ненависти во время матча между Румынией и Косово, УЕФА принял решение наложить на Румынскую федерацию футбола штраф в размере 128 тысяч евро и провести матч без зрителей.

Это решение является подтверждением справедливости наших действий против расистских выкриков и провокационных политических посланий, направленных против Косово. Мы гордимся тем, что наша сборная правильно оценила ситуацию, когда решила покинуть поле в знак протеста против этих расистских выкрикиваний, провокационных политических посланий и прочего проявления дискриминационного поведения. Решение подтверждает, что Косово установило новый стандарт поддержания достоинства и уважения в международном футболе", – сказано в заявлении.

ФФК уже подала официальный запрос на получение полного решения УЕФА, чтобы иметь полный доступ ко всем деталям и юридическим обоснованиям, лежащим в основе этого решения.

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