"График сумасшедший. Если мы выиграем полуфинал Суперкубка, то нам придется провести еще один матч. Многие выездные матчи начинаются поздно вечером, игроки поздно возвращаются домой, а через два дня снова едут на игру.

Барселона хочет избавиться от Коутиньо уже в январе – президент поставил ультиматум

Мы убиваем наших игроков. Нужно решить эту проблему, так как график слишком плотный", – приводит слова Кумана Sport.es.

После 12-ти поединков Ла Лиги Барселона расположилась на 5-й строчке турнирной таблицы. В полуфинале Суперкубка Испании каталонцы сразятся с Реал Сосьедадом, встреча состоится 13 января.

Барселона обирає президента: топ-5 кандидатів з великим фаворитом – Райола, Холанд, Неймар і ляпас для Хаві