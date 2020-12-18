"Мы убиваем наших игроков", – Куман волнуется за физическое состояние футболистов Барселоны
Наставник Барселоны Рональд Куман снова пожаловался на график матчей.
"График сумасшедший. Если мы выиграем полуфинал Суперкубка, то нам придется провести еще один матч. Многие выездные матчи начинаются поздно вечером, игроки поздно возвращаются домой, а через два дня снова едут на игру.
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Мы убиваем наших игроков. Нужно решить эту проблему, так как график слишком плотный", – приводит слова Кумана Sport.es.
После 12-ти поединков Ла Лиги Барселона расположилась на 5-й строчке турнирной таблицы. В полуфинале Суперкубка Испании каталонцы сразятся с Реал Сосьедадом, встреча состоится 13 января.
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