"Если мы дошли до четвертьфинала, это значит, что мы готовы идти дальше. Мы хотим провести два качественных матча. Это будет непросто, ведь Боруссия – стабильная команда, которая в последнее время хорошо играет в атаке.

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В этой Лиге чемпионов мы хорошо играли как дома, так и на выезде. Однако сильная игра в первом матче всегда идет на пользу команде. В матчах с Атлетико в Кубке Испании мы убедились, что можем выиграть двухматчевое противостояние с ответной игрой на выезде. Мы усовершенствовали некоторые аспекты, чтобы находить правильные решения.

Нас считают фаворитами? Я всегда говорил, что можно мечтать, но это для болельщиков. Мы, игроки и тренеры, должны быть реалистами. Мы оказались здесь, потому что много работали и хотим продолжать, мы не проиграли ни одной игры в этом году и хотим, чтобы так же было и в дальнейшем. Но мы должны быть реалистами.

Регистрация Ольмо? У нас есть важный четвертьфинал Лиги чемпионов против Боруссии Дортмунд, и мы сосредоточены на этом. Что касается всего остального, я полностью доверяю клубу", – цитирует Флика AS.

Матч Барселона – Боруссия Д состоится в среду, 9 апреля. Начало встречи – в 22:00 по Киеву.

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